Cristina Ferreira viveu hoje uma tarde de emoções fortes. O dia 7 de janeiro de 2022 fica marcado na história televisiva da apresentadora pelo fim do programa 'Cristina ComVida'.

A última emissão do formato, que abrilhantava as tardes da TVI, contou com a presença de convidados muito especiais, entre os quais se destaca o Primeiro-ministro António Costa.

