'Festa é Festa' é o nome da nova novela da TVI, "um projeto em que a ficção e a realidade se cruzam". Uma novidade que foi oficialmente anunciada esta segunda-feira, 8 de março, no Dia da Mulher.

Quem esteve por trás desta revelação foi a diretora de entretenimento e ficção da estação, Cristina Ferreira, que se juntou a alguns atores que fazem parte da nova trama.

Pedro Alves, Ana Brito e Cunha, Rodrigo Paganelli, Vítor Norte, Pedro Teixeira, Sílvia Rizzo, Manuel Marques, Marta Andrino, Ana Guiomar e Inês Herédia são alguns dos nomes que integram o elenco de 'Feste é Festa', que conta ainda com o regresso de José Carlos Pereira à estação. Recorde-se que o último projeto do ator e médico foi em 'Golpe de Sorte', da SIC.

Uma novela que vai ainda dar a conhecer novos talentos, como a filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, de 18 anos.

O dia de estreia ainda não foi anunciado, mas sabe-se que será no segundo trimestre de 2021. No entanto, a TVI está a preparar uma "festa da aldeia", um evento que irá realizar-se a 25 de setembro.

Depois de um ano tão atípico, com vários eventos adiadas e ainda sem se saber o que se pode esperar de 2021, Cristina quer levar a festa à casa dos portugueses.

Neste dia de "revelações", fique com as imagens que marcam o momento em que Cristina anunciou a novidade do canal. Veja na galeria.

