Pedro Lima foi este domingo, dia 7 de setembro, homenageado por amigos e colegas de profissão. Nomes como Eunice Muñoz, Manuel Cavaco, Luís Filipe Borges e Sofia Monteiro Grilo juntaram-se ao encenador Rodrigo Francisco, diretor da Companhia de Teatro de Almada, para uma sessão de leitura da peça 'Sou o Vento', de John Fosse, e uma conversa entre amigos e companheiros de trabalho.

A mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund, não deixou de marcar presença no evento, que decorreu no Teatro São Luiz, em Lisboa.

À iniciativa juntaram-se também o jornalista Paulo Dentinho e o autor Nuno Artur Silva, atual secretário de Estado do Cinema, do Audiovisual e dos Media, além do diretor dos Artistas Unidos, Jorge Silva Melo.

Pedro Lima, recorde-se, morreu a 20 de junho. Tinha 49 anos.

