- "Um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família", declarou hoje sobre a morte da rainha.

- "Colditz com kilt", disse sobre a escola Gordonstoun, onde passou anos difíceis na adolescência, comparando o internato escocês a um castelo transformado em campo de prisioneiros pelos nazis.

- "Brandy de cereja", disse aos 14 anos, quando entrou num bar e se sentiu compelido a pedir uma bebida, causando um escândalo por não ter idade suficiente para beber álcool.

- "O que quer que signifique 'estar apaixonado', sim. Todas as pessoas fazem a sua própria interpretação", disse quando questionado se amava Diana Spencer numa entrevista em 1981 por ocasião do seu noivado.

- "Estou absolutamente encantado e francamente surpreso que Diana esteja disposta a aceitar-me" como marido, disse pouco tempo antes.

- "Como um furúnculo monstruoso no rosto de um amigo querido e elegante", foi a sua opinião em 1984 sobre uma proposta de modernização da National Gallery.

- "Realmente não existe um emprego ou um papel estabelecido (...) seria muito fácil não fazer nada. O importante é servir este país", disse sobre o seu papel na monarquia em 1985.

- "Tenho certeza que deve ser um inferno viver com uma coisa velha como eu!", afirmou numa entrevista com Diana.

- "Venho falar com as plantas, realmente, é muito importante falar com elas. Acho que elas respondem", comentou sobre a jardinagem em 1986.

- "Sim. Até que os laços se quebraram irremediavelmente, nós os dois tentamos", disse em 1994, quando questionado se tinha sido fiel a Diana.

- "A Sra. Parker Bowles é uma grande amiga... e continuará a ser uma amiga por muito tempo", disse na mesma entrevista, onde falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento.

- "Não sou muito bom em exibir sabedoria", declarou enquanto posava para os fotógrafos em 1994.

- "Assustadoras e velhas estátuas de cera", teria dito sobre a delegação chinesa em declarações divulgadas por ocasião da devolução de Hong Kong em 1997.

- "Espero, em particular, que a pesca ilegal da merluza austral ocupe um lugar de destaque na sua lista de prioridades", escreveu numa carta dirigida ao governo em 2004, mas revelada em 2015 por ocasião da publicação de cartas manuscritas endereçadas a diferentes ministérios durante o governo de Tony Blair.

- "Não suporto este homem. Ele é horrível, de verdade", disse sobre o correspondente real da BBC, capturado por um microfone, durante uma sessão de fotos com os seus dois filhos antes do seu casamento com Camila.

- "Cansei de ser chamado de bastardo inglês (Pommie Bastard, expressão pejorativa australiana que designa os britânicos), posso garantir. Olha o que me fez. Graças a Deus foi bom para o meu caráter. Se alguém quiser fortalecer o seu caráter que vá para a Austrália", declarou, em 2011, sobre os seus estudos em Victoria.

- "Sua Majestade, mamã", declarou durante o discurso de encerramento do Jubileu de diamante em 2012.

- "Não me quero imaginar à frente dos meus futuros netos com eles a questionarem-me: por que é que não fizeste nada?", disse em 2013 sobre as mudanças climáticas.

- "Literalmente não temos mais tempo", disse perante os líderes mundiais na COP26 em novembro de 2021.