Gwyneth Paltrow esteve esta terça-feira, dia 21 de março, em tribunal, de forma a dar seguimento a um processo iniciado em 2016. Na altura, a atriz foi acusada de "atropelamento e fuga".

No tribunal distrital em Utah, nos Estados Unidos da América, a atriz foi fotografada com um semblante carregado e, a dada altura, chegou mesmo a tapar o rosto quando focada pelas objetivas dos fotógrafos presentes no local.

A acusação contra a artista foi iniciada por Terry Sanderson, que alega que Gwyneth Paltrow estava a esquiar de forma imprudente quando bateu contra ele por trás, no Deer Valley Resort, nos Estados Unidos da América.

Terry garante ainda que, depois do incidente, Gwyneth "se levantou, virou-se e continuou a esquiar", deixando-o gravemente ferido e sem se preocupar com a situação.

O julgamento deverá durar oito dias.

Percorra a galeria para ver as primeiras fotografias de Gwyneth Paltrow em tribunal.

