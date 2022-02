Ontem foi dia de festa em casa de Romana. A filha mais velha da cantora, Ísis, completou 18 anos de vida, data que reuniu os familiares da artista lá por casa, conforme a própria evidenciou através de uma publicação no Instagram.

"E foi assim os 18 anos da Ísis, com o pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, irmã de coração, primos, tia, avós! Todos juntos com alegria, harmonia e amor!", notou Romana na legenda da publicação, visivelmente feliz.

Recorde-se que Ísis é fruto do anterior relacionamento com Pedro Zarcos. A artista é ainda mãe de Ian e Aaron, frutos da relação com Santiago Romero.

Leia Também: Filha de Romana celebra 18 anos: "Tens de te amar em primeiro lugar"