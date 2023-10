Dias depois de ter assinalado o aniversário da filha Maria Inês, Catarina Raminhos mostrou aos seguidores algumas fotografias da festa de aniversário da menina.

"Os 11 anos da Maria Inês tiveram direito a uma festa em três atos (na escola, cá em casa com as amigas e hoje cá em casa com a família). Numa tarde boa de verão (no outono), houve brincadeiras com os primos e a mãe aproveitou para conversar muito, com toda a gente (como gosta). Foi uma tarde alegre e com boa energia. Acho que ela está nas fotos, também", disse Catarina Raminhos ao mostrar as imagens da celebração, este fim de semana.

De recordar que Catarina e António Raminhos são ainda pais de Maria Rita e Maria Leonor.

