David Carreira deu por terminadas as suas férias este domingo, 27 de agosto. Na sua página de Instagram, o artista, de 32 anos, partilhou com os fãs registos dos dias de descanso que foram passados na companhia da namorada, Carolina Carvalho, e do filho de ambos, Lucas (imagens que poderá ver na galeria).

Recorde-se que o menino nasceu há sete meses, conforme a atriz destacou na sua página de Instagram.

O pequeno Lucas tem vindo a conquistar a família, incluindo a avó 'babada', Fernanda Antunes. A prova está neste vídeo.

