Com estilos de vida glamorosos, riqueza além da compreensão do comum dos mortais e mais oportunidades do que aquelas que conseguem aceitar, as celebridades têm uma tendência para arranjarem problemas com a lei ou o público. Dar desculpas convincentes, no entanto, é uma arte subtil.

Por um lado, podem safar-nos de um aperto. Por outro, se formos apanhados a mentir, as intenções e motivações para as nossas ações tornam-se rapidamente transparentes.

As desculpas destas celebridades não foram boas o suficiente para as ilibar, e algumas delas são simplesmente ridículas.

Clique na galeria a seguir para ouvir as desculpas mais bizarras dadas por algumas das maiores estrelas do mundo.

Leia Também: Os guarda-costas de celebridades mais sexy