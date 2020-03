O mundo ficou mais pobre em 2019 devido à morte de diversas celebridades. Infelizmente, com o ano de 2020 ainda no início, diversos fãs lamentam o falecimento de algumas das figuras mais icónicas do mundo das artes, do desporto, do cinema, da música e da política.

Clique na galeria e relembre as celebridades que perderam a vida em 2020.

Leia Também: Em quanto está avaliada a fortuna da família real britânica?