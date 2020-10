Maiara, da dupla com Maraisa, e o namorado, Fernando Zor, estão infetados com Covid-19, como adianta uma nota publicada pela jornalista Fábia Oliveira, esta terça-feira. De acordo com a colunista, o casal está neste momento em isolamento social e está bem.

Uma informação que ainda não foi confirmada oficialmente, nem por Maiara, nem por Fernando.

De acordo com a revista Quem, que encontrou em contacto com a assessoria de imprensa de cada um dos artistas, a mesma disse que ainda não tinha conhecimento do sucedido.

