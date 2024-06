Manuel Luís Goucha tem aproveitado os dias de férias para refazer a decoração de alguns espaços do seu monte alentejano, em Monforte. Nas redes sociais, o apresentador vai partilhando com os seguidores pormenores das suas escolhas, como foi o caso daquelas que aqui se destacam.

Mostrando a imagem de dois quadros com cavalos que diz ter no seu quarto, o comunicador partilha a história destas obras.

"Tenho-os no meu quarto e quando neles me demoro lembro a sua autora, Beatrice Bulteau, francesa de Sancerre há muito que a viver em Portugal e a conversa que tivemos no 'Praça da Alegria' sobre as suas pinturas aguadas e o tema que mais a apaixonava: o cavalo puro sangue Lusitano", recorda.

"Em cada obra revejo a elegância de movimento e a nobreza de caráter daquele que é tido como o mais antigo cavalo de sela do mundo ocidental", nota.

"Soube só hoje do seu falecimento que lamento mas, privilégio de artista, recordá-la-ei sempre que olhe para estes seus 'filhos do vento'", completa, em jeito de homenagem.

Recorde-se que a artista morreu esta sexta-feira, 21 de junho, vítima de doença prolongada.

