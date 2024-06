Depois de ter partilhado nas redes sociais um vídeo no qual mostrava a decoração exterior do seu monte alentejano, em Monforte, eis que Manuel Luís Goucha 'abriu as portas de sua casa' para exibir o seu redecorado hall de entrada.

"Gosto da jarra Bordalo Pinheiro a que juntei uns galhos de oliveira para que uma andorinha neles pudesse 'pousar'", descreve no Instagram.

"Não sendo aficionado deslumbro-me, contudo, com a opulência e minúcia dos bordados dos trajes de toureio. A casaca foi-me ofertada pelo cavaleiro Rui Fernandes, no 'Você na TV', já o 'traje de luces' pertenceu ao jovem toureiro monfortense João Silva 'El Juanito' e foi-me dado no programa da tarde", partilha.

O apresentador acrescenta que a "cómoda é em segunda mão", revelando-se fascinado pelo lado "rústico" das peças que nela pousam. "Do espelho de aspeto provençal ao candeeiro feito de troncos, passando pelos cajados que jazem no pote cerâmico, usados na condução do gado e para apoio do pastor, pelo antigo cesto de piquenicar onde agora se guardam alguns bonés e agasalhos de pescoço, para serventia sempre que necessária, e pelas cabeças em madeira que aludem a uma prática comum na região, dão o mote para a restante decoração de todo o monte", assinala.

"É Alentejo. E depois eu gosto de decoração", completa.

Eis o resultado final:

Leia Também: Goucha abre as portas do seu monte e mostra decoração exterior