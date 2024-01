Uma das peças mais icónicas (e baratas) do guarda-roupa de Carrie Bradshaw, a personagem interpretada por Sarah Jessica Parker em 'O Sexo e a Cidade", acaba de ser leiloada por 52 mil dólares (cerca de 47.700 euros).

A saia que Sarah Jessica Parker usa nos créditos de abertura da série foi um dos muitos itens incluídos no leilão 'Unstoppable: Signature Styles Iconic Women In Fashion' da Julien’s Auctions.

E foi também uma das maiores vendas no leilão, que contou com artigos que vão desde a 'Era de Ouro de Hollywood' até às celebridades e influenciadores de hoje em dia.

A saia de tule, que pode ver aqui, - um tutu branco de três camadas com cós de cetim - ficou apenas abaixo de um vestido de veludo usado pela princesa Diana e do conjunto da Givenchy que Grace Kelly usou para se encontrar com o presidente John F. Kennedy e a mulher, Jackie, ambos vendidos por 325 mil dólares (perto de 298 mil euros).

