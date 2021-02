Arthur Chatto, o galã que tem derretido os corações dos fãs da realeza britânica, celebrou esta sexta-feira o 22.º aniversário.

Sobrinho-neto da rainha Isabel II, o jovem é personal trainer no ginásio BoundFitness, em Edimburgo (Escócia) e frequenta uma licenciatura em Geografia.

Apesar do perfil discreto, nas redes sociais soma cada vez mais admiradores com as publicações em que revela a sua paixão pela atividade física.

