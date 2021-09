"Pela primeira vez arrisquei escrever e compor as minhas canções. E arrisco sozinha, sem editora, sem agência… apenas com a amizade de músicos bons e disponíveis, quando se trata de seguir os nossos sonhos". Foi desta forma que Patrícia Candoso começou por falar das suas novidades no mundo da música.

A cantora decidiu aventurar-se e "criar um novo registo musical para si", como explicou na mesma publicação que fez na sua página de Instagram.

"Durante esta pandemia, que para muito nós, serviu para nos reinventar fosse qual fosse a nossa área profissional, para mim serviu para me reencontrar. Resolvi escrever, compor música e criar um novo registo musical para mim. Um som que tem muito a ver comigo e que finalmente me define", disse.

"Quanto às letras… serão em certa parte uma auto-biografia", destacou, dando a conhecer a 'Canção de Amor' que é a "sua história".

"Fala de amores e desamores... mas sei que também pode ser a tua 'Canção de Amor'", acrescentou. Um tema que já foi lançado no YouTube.

