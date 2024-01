Bárbara Bandeira revelou que se encontra no Brasil esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, e ao início da noite publicou uma fotografia tirada neste país que deixou os seguidores boquiabertos.

A cantora, de 22 anos, mostrou-se no bairro Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e escolheu um look bem fresco e cheio de referências ao Brasil.

"Que mulherão que és", "rainha", "não bastava encantar Portugal e foi encantar o Brasil" e "que deusa" são apenas alguns dos exemplos dos elogios deixados na caixa de comentários e cujo número aumenta a cada minuto.

