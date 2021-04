Com a chegada do fim de semana, Rita Ferro Rodrigues começou esta sexta-feira com um desabafo nas redes sociais a propósito da sua vontade de voltar a poder sair para dançar.

"É sexta-feira e ainda não dá para irmos dançar. Arranjem-nos um espaço ao ar livre com DJ e lugares marcados e distanciados no chão por favor, círculos de giz onde possamos dançar em comunidade e sem riscos", começou por dizer, descrevendo assim o sonho que lhe marcou a última noite.

E continuou: "Queremos dançar, levamos garrafas de água reutilizáveis. Queremos dançar e ver pessoas a dançar mesmo que nos outros círculos de giz, distanciados. Os casais podem dançar no mesmo círculo, juntos. Podemos fazer sessões de vários géneros e épocas musicais para que todas as gerações possam dançar! Façam matinés, inscrições por turnos, pagas, para ajudar a malta da indústria da noite e compensar a falta de consumo de álcool. Com diferentes preços consoante as dificuldades dos dançantes. Não é impossível! Inscrições pela net em turnos diferentes".

Antes de terminar, Rita frisou que este foi o relato de um sonho, mas que este é um profundo desejo a realizar: "Não me cancelem o sonho. Dançar em tribo faz-me bem à cabeça".