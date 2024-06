Armie Hammer diz estar "grato" pelos rumores "bizarros" que diziam que o ator era canibal.

A estrela de 'Call Me By Your Name' negou as acusações de violação e abuso apresentadas por uma mulher, Effie, em 2021, com quem teria mantido uma relação intermitente durante quatro anos.

A mulher partilhou textos explícitos que alegadamente recebeu de Armie, tendo incentivado outras mulheres a contarem também as suas histórias, alegando que o ator tinha feito comentários "estranhos" sobre querer, literalmente, "comê-las", acusando-o de canibalismo.

Embora Armie tenha reconhecido que as acusações "mataram" a sua carreira, diz ser agora capaz de refletir sobre o que se passou aquela altura.

Em conversa no podcast 'Painful Lessons' este domingo, dia 16 de junho, o ator disse: "As pessoas chamaram-me canibal e todos acreditaram. Pensaram, 'sim, aquele homem comeu gente'. Tipo, o quê? Do que é que estão a falar? Sabem o que é preciso fazer para se ser um canibal? Têm que comer gente! Como é que vou ser um canibal?! Foi bizarro", afirmou, revelando que agora se sente grato, porque o que viveu o tornou numa pessoa melhor.

"Mesmo nas discrepâncias, no que quer que as pessoas tenham dito, no que quer que tenha acontecido, estou agora num ponto da minha vida em que sou grato por cada bocadinho disso", declarou.

