Ariana Grande não conseguiu conter as lágrimas durante um vídeo que gravou para a revista Vogue no qual mostrava a sua rotina de maquilhagem.

"Estando exposta a tantas vozes tão jovem, especialmente quando as pessoas têm coisas a dizer sobre a tua aparência quando és nova, faz com que seja difícil para ti perceberes ao que deves dar ouvidos ou não", reflete.

"Ao longo dos anos usei maquilhagem como um disfarce, era como se me escondesse atrás de algo. O cabelo aumentava e o eyeliner também - que por vezes também pode ser lindo. [Mas] acho que à medida que fui envelhecendo, deixei de gostar dessa intenção por trás. Considero uma forma de expressão, de acentuar o que já lá está. A nossa relação com a beleza é tão pessoal, estamos aqui para falar dos nossos segredos", reflete.

A certo momento, a cantora confessa que ao longo dos anos fez um "monte" de preenchimento nos lábios e colocou botox. "Parei em 2018 porque achei que era demasiado. Sentia que me estava a esconder", confessa, já de lágrimas nos olhos.

"Por muito tempo a beleza foi para mim um esconderijo e agora sinto que não é mais assim. Desde que parei com os preenchimentos e o botox foi do género, 'quero apenas ver as minhas linhas de expressão nos olhos e na boca'. Espero que as minhas rugas, de sorrir, se notem cada vez mais e que sorria mais e mais. Envelhecer pode ser algo muito bonito. Agora, se poderei fazer uma levantamento do rosto daqui a 10 anos? Claro que sim! Estes são apenas pensamentos que sinto que podíamos discutir quando falamos de beleza", completa.

