A semana começa de forma especial para Ariana Grande. Completam-se esta segunda-feira, 15 de maio, dois anos desde o dia em que a cantora oficializou a relação com Dalton Gomez.

"Amo-o tanto", declarou Ariana ao assinalar publicamente a data.

A cantora, atualmente com 29 anos, lembrou uma fotografia do grande dia na qual beija o marido e ainda a partilha que nesse ano confirmou publicamente o casamento.



© Reprodução Instagram/ Ariana Grande

