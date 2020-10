Com a chegada de Cristina Ferreira à direção de entretenimento e ficção da TVI, várias foram as apostas que se concretizaram em verdadeiros sucessos. Um mês e meio depois, a estação de Queluz revelou que os programas líderes no mundo digital foram precisamente os que estrearam com a nova diretora.

No que diz respeito à área do entretenimento, são o 'Dia de Cristina, 'Big Brother - A Revolução' e 'VivaVida' que estão no pódio. Já na ficção, a novela 'Amar Demais', que estreou a 14 de setembro, é a preferida dos utilizadores na Internet.

No comunicado, a TVI refere que os dados são da empresa Marktest.

