Gonçalo Diniz fez uma pausa nas gravações da série internacional 'Sin Límites', filmada em Madrid, e regressou a Portugal para matar saudades da companheira, Sofia Cerveira, e da filha de ambos, a pequena Vitória.

Através da sua conta oficial de Instagram, a apresentadora da SIC dá conta de que o marido apareceu de surpresa após um mês ausente.

"Quem veio de surpresa passar o fim de semana a casa? Depois de quase um mês sem nos vermos, sabe tãaao bem!!!! Há lá coisa melhor do que estarmos agarradinhas ao nosso marido/pai o tempo todo a matar as saudades?", pode ler-se na legenda de uma fotografia do casal, captada no momento do reencontro pela filha de ambos - a "querida Vitória".

