Depois de tensões familiares e muita especulação, eis que a casa real dinamarquesa confirmou o que se suspeitava: o príncipe Joaquim e a mulher, Marie, estão de partida para Washignton, Estados Unidos.

Atualmente, o casal, que tem dois filhos em comum - Henrik, de 13 anos, e Athena, de 11 (Joaquim é ainda pai de mais dois filhos de uma relação anterior), vivem em Paris, e o seu próximo destino será os EUA.

Esta é uma confirmação que surge depois da rainha Margarida retirar os títulos de príncipe e princesa a quatro dos netos de maneira a diminuir o círculo da família real (filhos de Joaquim).

Segundo a revista Hola!, o filho mais novo da rainha da Dinamarca assumirá a partir do dia 1 de setembro um novo cargo no âmbito do Ministério da Defesa na embaixada dinamarquesa nos Estados Unidos.

