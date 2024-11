Heston Blumenthal foi diagnosticado com bipolaridade. O conhecido chef, de 58 anos, teve conhecimento do diagnóstico no ano passado após ter sido internado 'à força' num hospital psiquiátrico por decisão da mulher, Melanie Ceysson.

Blumenthal, famoso por ter participado em diversos programas de culinária - entre eles o 'MasterChef Austrália', recordou este período difícil da sua vida em entrevista ao The Times.

"Não sei de que forma a minha bipolaridade contribuiu para as 20 horas que dormia por semana. Um dos sintomas mais comuns, quando estás num estado maníaco, é vomitar ideias. Tudo é excitante e fantástico, não consegues parar", revelou.

"Nos primeiros anos o [meu] restaurante abria no Natal. Houve um ano em que fechou, fui operado às costas, por isso fiquei com o meu filho. Ele disse: 'foi a primeira vez que fizemos isto juntos''", lembrou.

Também em declarações à Newsnight, o chef afirmou que a mulher "salvou-lhe a vida" ao procurar ajuda médica.

O chef, note-se, tem falado abertamente sobre o assunto em várias entrevistas e nas próprias redes sociais.

Nesta publicação agradeceu o "apoio" e a "generosidade" dos fãs após partilhar a sua jornada com a bipolaridade e "respetivos desafios".

Para além do The Times e da Newsnight, também prestou declarações ao canal britânico BBC, ao qual confessou que "ainda está a aprender a lidar" com a doença.

