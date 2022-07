Depois dos rumores de que Gerard Piqué aceitou deixar a ex-mulher mudar-se para Miami com os dois filhos mediante a imposição de duas condições, Shakira foi fotografada com os filhos bem longe de Barcelona - local onde o ex-casal vivia com as crianças.

Ao que tudo indica, ainda antes da mudança de casa, a cantora viajou para umas férias na companhia dos pequenos Sasha, de sete anos, e Milan, de nove.

Shakira foi fotografada pelos paparazzi no México. A artista surge nas imagens de sorriso no rosto e em clima de grande descontração junto dos meninos

Eis abaixo as imagens em destaque na imprensa e redes sociais:

