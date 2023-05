Seis meses de namoro foram suficientes para que Jana Kramer e Allan Russell percebessem que queriam ficar juntos para sempre.

A atriz, de 39 anos, anunciou que foi pedida em casamento pelo companheiro, de 42.

A novidade foi revelada no seu podcast, 'Whine Down', e mais tarde nas redes sociais.

"O Allan e eu estamos a namorar há seis meses e meio. E ele pediu-me em casamento", contou.

O casal mostrou ainda, através da partilha no Instagram, o anel de noivado e as primeiras fotografias em família após o pedido feito diante dos filhos de Kramer, Jolie, de sete anos, e Jace, de quatro, fruto da relação com Mike Caussin.

