José Carlos Pereira usou as redes sociais para se declarar à companheira.

Após esta semana ter causado dúvidas nos seus fãs ao ter apagado todas as fotografias com Irina Sustelo, parece que a relação não acabou e, antes pelo contrário, parece continuar sólida.

"Hoje acordei com vontade de dizer que te amo", escreveu José Carlos Pereira sobre uma foto na qual aparece a dar um beijinho na bochecha à namorada.

De recordar que esta semana todas as fotografias do também médico com a companheira tinham sido apagadas da sua conta no Instagram.

