Depois de ter enfrentado rumores de que estaria grávida novamente, apenas pelo facto de estar aparentemente mais "gordinha", Liliana Rodrigues deu provas que, afinal, está na sua melhor forma.

A ex-concorrente do programa 'Love On Top, da TVI, foi até à praia para fotografar os biquínis da sua loja e não resistiu a partilhar com os seguidores as imagens onde exibe os modelitos e, claro, as curvas que não deixaram os seguidores indiferentes.

