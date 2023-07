Helena Isabel Patrício protagonizou uma grande polémica recentemente, isto por ter sido filmada a discutir com uma vizinha. Após essa tensa conversa, a comentadora da TVI foi acusada de ter proferido palavras "racistas" e "xenófobas".

A jurista, numa nova partilhou, recordou esta situação e mostrou um vídeo, gravado pela própria, onde é possível ouvir o barulho feito pelos vizinhos.

"Isto é uma amostra diária daquilo que nós passamos. Quando me viram a 'discutir de forma descompensada'… onde de uma conversa retiraram apenas 30 segundos para me apelidar de racista e xenófoba… foi porque chamei a atenção aos miúdos de forma ordeira pelo facto de gritarem muito. É de doidos… e onde a mãe de um dos miúdos me ofendeu! Eu não estive bem na forma como lhe respondi. Facto. Mas… isto é inaguentável", fez notar Helena.

"Acho ótimo que os miúdos brinquem na rua, longe de iPads! Mas também me parece que tenham que ter noção de que ao viverem em comunidade não devem importunar os vizinhos", acrescentou, referindo também que "a culpa é dos pais" porque "são eles que devem impor limites aos filhos".

Veja na galerias as partilhas em causa.

Leia Também: Helena Isabel apanhada em grande discussão. "Vai para a tua terra"

Leia Também: Helena Isabel Patrício justifica vídeo polémico de discussão com vizinha