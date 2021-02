Nick Cannon está de volta ao trabalho. O cantor e apresentador vai continuar a estar à frente do programa 'Wild 'N Out', da VH1, depois da ViacomCBS o ter demitido, no verão, por ter feito comentários antissemitas no seu podcast, 'Cannon's Class'.

No episódio, o apresentador disse: "Não podes ser antissemita quando somos o povo semita, quando somos as mesmas pessoas que eles querem ser. Nós somos os verdadeiros hebreus".

Entretanto, o artista emitiu um pedido de desculpa público e encontrou-se com Abraham Cooper e outros membros da comunidade judaica.

"O Nick não só pediu desculpou e assumiu a responsabilidade pelos seus comentários, como também trabalhou para se educar, a si e aos outros", disse um porta voz do MTV Entertainment Group ao Entertainment Tonight.

“Esses esforços são de extrema importância e é por isso que o convidamos para voltar à nossa equipa", acrescentou.

