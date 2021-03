A família de Granger Smith prepara-se para crescer depois de ter vivido um momento difícil.

A mulher do cantor, Amber, está grávida de um menino. Notícia que chega depois de ter perdido o filho, River, de três anos, que morreu afogado na piscina da família.

Esta quinta-feira, 11 de março, Granger Smith partilhou a novidade com os fãs, através da sua página de Instagram, tendo afirmado: "A vida não é perfeita. [...] A nossa história ainda não acabou, nem a sua! No meio do nosso sofrimento e alegria, a glória de Deus irradia por tudo isso". O bebé deverá nascer em agosto.

Por sua vez, a companheira do músico disse: "[...] Nunca pensei que aos 39 anos seria abençoada com a gravidez de outro menino. Estes últimos anos foram tão difíceis, mas também cheios de alegria, esperança, crescimento, graças a Deus".

"Doce Riv, por causa da bela vida que viveste, mudamos para sempre e continuaremos a honrar o teu pequeno e grande legado até voltarmos a estar juntos", acrescentou, referindo-se ao falecido filho.

