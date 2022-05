Kim Kardashian não usou um, mas dois vestidos do ícone de Hollywood Marilyn Monroe. As peças foram para a grande noite da Met Gala de 2022.

A celebridade destacou-se com o primeiro modelo usado no dia 2 de maio no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, enquanto desfilava na passadeira vermelha ao lado do namorado, Pete Davidson. De recordar que o referido vestido foi usado por Marilyn Monroe quando cantou os parabéns ao presidente John F. Kennedy em 1962.

Agora, numa nova publicação que a celebridade fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, 6 de maio, Kim Kardashian revelou que usou outro look de Marilyn. Desta vez um vestido verde repleto de lantejoulas que a atriz usou nos Globos de Ouro em 1962.

