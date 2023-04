Logo após a TVI ter anunciado que Margarida Corceiro faz parte do elenco da nova temporada da série juvenil 'Morangos com Açúcar', que vai voltar em breve, foram algumas as críticas que surgiram.

"Engraçado que não a vi na fila [para o casting] dos 'Morangos', onde tantos jovens lá passaram a noite para mais uma vez serem enxovalhados. Ganhem vergonha na cara", disse uma internauta. "Os 'Morangos com Açúcar' foram sensação porque eram pessoas que não tinham experiência nenhuma, ou pouca, a fazer parte do elenco, não era para ter artistas que já têm nome como ator principais", pode ainda ler-se entre as várias reações.

Mas Margarida Corceiro não tardou a deixar uma mensagem nas stories da sua página de Instagram onde reage às críticas.

"O casting aberto serviu sim! E eu estou muito feliz com os meus colegas que vieram desse casting. Não se preocupem que talentos novos não vos vão faltar. Mais amor nos vossos coraçõeszinhos", disse.



© Instagram

