A cantora Vanessa da Mata e o seu namorado, Bruno Dantas, conhecido no Brasil por ser ministro do Tribunal de Contas da União, tinham casamento marcado para o dia 12 de abril deste ano, não tivesse a cerimónia sido adiada devido à pandemia do novo coronavírus.

Agora, menos de dois meses depois, o casal decidiu separar-se. A informação é avançada pelo jornalista Leo Dias e replicada por vários meios de comunicação.

Contactados pela Revista Quem, os representantes da artista confirmam a rutura e garantem que a separação foi de comum acordo entre os dois.

Importa lembrar que Vanessa e Bruno Dantas namoravam há apenas quatro meses.

