Os fãs de 'Indiana Jones' estão radiantes com a mais recente fotografia que está a correr as redes sociais. Trata-se de uma imagem captada durante um encontro de Harrison Ford com um ator que há 38 anos fez parte do filme 'Indiana Jones e o Templo Perdido'.

Ke Huy Quan era ainda uma criança de 13 anos quando em 1984 deu vida a Short Round e contracenou com Harrison Ford, que agora encontrou no evento D23 Expo 2022.

O ator, que tem agora 51 anos, partilhou na rede social Instagram as imagens do reencontro.

Leia Também: Denzel Washington e Dakota Fanning voltam a reencontra-se 18 anos depois