Depois de Oprah Winfrey ter revelado no mês passado que o companheiro estava na casa de hóspedes a cumprir quarentena, o casal voltou a estar junto.

Passados 14 dias de isolamento social, Stedman Graham voltou para a sua habitação para estar junto da amada. Um momento que foi gravado e partilhado na página do Instagram de 'O, The Oprah Magazine'.

Graham foi recebido com muita animação, com duas ex-alunas da Oprah Winfrey Leadership Academy a cantar. Logo de seguida, é com um forte abraço que a apresentadora vai buscar o companheiro para junto de si.

Veja o momento na publicação abaixo:

Recorde-se que Stedman Graham esteve de quarentena por precaução por causa da pandemia do novo coronavírus, uma vez que tinha chegado a casa de uma viagem de avião.

