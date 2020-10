Esta semana os fãs vão voltar a ver Cristina Ferreira na antena da TVI. A estação televisiva anunciou na noite deste domingo a data do próximo 'Dia de Cristina'.

A terceira emissão do novo programa de Cristina Ferreira regressa à TV esta quinta-feira, dia 8 de outubro.

Uma vez mais, a emissão deverá ocupar a programação do canal entre as 10h00 e as 19h00.

Leia Também: Vídeo. Cristina Ferreira e Ruben Rua passaram o fim de semana juntos?