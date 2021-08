"Nesta sealy season ninguém perde dois minutos a pensar que, nestes dias de praia e calor, há gente no Afeganistão aterrorizada, que se agarra a aviões a descolar para tentar sobreviver à hipocrisia do mundo". Foi com estas palavras que Marcantonio Del Carlo deu início a uma publicação de sensibilização para o que está a acontecer no Aeroporto Hamid Karzai, em Cabul.

As recentes imagens que chegam do local mostram centenas de pessoas desesperadas a tentar fugir do país depois de as forças talibãs terem tomado controlo da cidade.

"Quem, como eu, viu as imagens ontem de um avião no ar com homens agarrados, desesperados, não pode ficar indiferente perante o que se está a passar num país onde provavelmente a violação de mulheres, e a matança de homens será o dia a dia nos próximos meses", destacou o ator.

"No meu pequeno, e usando esta plataforma, que não deve servir apenas para nos mostrar, apelo, a quem de direito, para que faça alguma coisa no Afeganistão, para impedir o horror que pode e vai mesmo acontecer. Há crianças, mulheres e homens que esperam que sejamos todos 'humanidade'. Vamos deixar que sofram e mudar de canal?", rematou.

