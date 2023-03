O apartamento em que Heath Ledger foi encontrado morto em 2008, situado em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, foi vendido por mais de 13 milhões de euros a um comprador anónimo.

A informação foi avançada pelo New York Post, que teve acesso a documentos que comprovam a venda do imóvel.

A compra, de acordo com a mesma fonte, foi feita em fevereiro num negócio off the market [fora do mercado], dado que o anúncio da venda do apartamento não chegou a ser publicado.

Heath Ledger, recorde-se, morreu aos 28 anos, vítima de uma overdose. O ator australiano havia acabado de filmar 'Batman: O Cavaleiro das Trevas', onde deu vida à personagem Joker.

Leia Também: Jennifer Aniston 'chocada' ao saber idade de ator de 'Friends'