Apaixonou-se pelo Algarve e gargarejava com vinho do Porto para proteger a voz. Cliff Richard faz hoje 80 anos

Viveu o período áureo da carreira entre 1958 e 1963 e, após uma fase de menor mediatismo, regressou aos grandes êxitos em 1976, mantendo uma atividade artística ativa até 1994. É, a seguir aos The Beatles e a Elvis Presley, o artista que mais singles vendeu no Reino Unido até hoje. Foram mais de 21 milhões. Nascido a 14 de outubro de 1940 na Índia, onde o pai travalhava, Cliff Richard, cantor, músico e ator britânico, foi distinguido com o título de sir pela rainha Isabel II em 1995.

Foi a primeira estrela pop a receber essa ordenação. Nessa altura, há muito que o artista se tinha enamorado pelo Algarve, onde adquiriu uma propriedade, na zona da Guia, que nos últimos anos pôs à venda. Foi lá que chegou a produzir vinho. "Eu gosto de me sentar no terraço a olhar para a vinha e de me sentir longe do mundo. Preciso dessa tranquilidade", admitiu publicamente o intérprete de sucessos globais como "We don't talk anymore", "Ocean deep" e "Just dont't have the heart".

A ligação a Portugal não se limita, no entanto, ao sul do país. "São muitas as coisas que podemos fazer para proteger a nossa garganta. Podemos beber um pouco de [sumo de] limão com água quente com uma ou duas colheres de mel ou gargarejar com vinho do Porto. Eu já o fiz algumas vezes. Não podemos é, depois, engoli-lo", avisa. Nos últimos anos, Cliff Richard, que em 2019 gravou um dueto com Bonnie Tyler, outra apaixonada pelo Algarve, tem criticado muito o panorama musical atual.