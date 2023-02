Fernando e Sónia Rocha tiraram dois dias para namorar. O casal esteve a desfrutar de tempo de descanso e, nas redes sociais, foram partilhadas imagens desta 'escapadinha romântica'.

"Dois dias incríveis que passei e a uma hora do Porto. Um sítio com história, rodeado de natureza e uma casa em cima da árvore, o resto fica no vosso imaginário", escreveu o humorista na legenda das imagens.

Ora veja:

Leia Também: As primeiras fotos de Catarina, filha de Fernando Rocha, com o namorado