Tom Jones prepara-se para lançar o seu novo álbum, 'Surrounded By Time', do qual fará parte um cover que gravou do tema 'I'm Growing Old' [estou a envelhecer], de Bobby Cole.

O cantor, atualmente com 80 anos, revela que sempre quis cantar este tema, tendo sido desafiado por Bobby a fazê-lo quando tinha apenas 32 anos, mas achou que apenas aos 80 teria a maturidade necessária para o fazer.

"Estávamos em 1972 e ele estava em Las Vegas na mesma época que eu. Ele entrou no meu camarim e disse: 'Tenho esta música - o que achas?' Eu adorei, mas não achei que tivesse idade suficiente para a cantar. Então eu disse que se chegasse aos 80, a cantaria", conta ao jornal The Sun.

"Esta foi a primeira vez que toquei para o [produtor] Ethan [Johns]. Ele perguntou-me: 'O que queres admitir? Que estás a envelhecer?' E eu disse que sim, porque é tudo verdade. Sinto-me mais velho e não tenho medo disso", diz, assumindo que o passar dos anos já se faz sentir até na sua postura ao andar.

"Eu olho para o chão quando caminho. O meu filho diz que percebeu que quando estou a caminhar, olho muito para baixo", conta. "Eu digo que é porque não quero tropeçar. Se eu cair no chão, é mais difícil levantar-me agora do que quando era jovem", brinca, por fim.

O próximo álbum de Tom Jones será o primeiro desde que a sua esposa Linda morreu de cancro do pulmão em 2016, o tema 'What Good Am I?' fará parte do disco em jeito de homenagem.

