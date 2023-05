Bruna Lombardi surpreendeu os seguidores do Instagram ao partilhar nas últimas horas na sua conta oficial um conjunto de fotografias nas quais surge em biquíni e em lingerie.

"Fiz essa sequência de fotos com o Ri, na minha casa na praia faz um tempo e acho que nunca postei. Deixei no meu arquivo confidencial, que aos poucos vou mostrando", escreveu.

"O corpo é o instrumento do ator, mas nunca fui de me exibir, mesmo com uma enorme exposição pública, sempre fui discreta e reservada em relação à minha vida. Faz parte do que sou. E o tempo revela cada vez mais quem a gente é", disse ainda.

As imagens colheram elogios dos fãs, mas acabaram por gerar alguma discórdia também. Há quem acuse a atriz de mostrar imagens antigas, que não correspondem à sua imagem atual com 70 anos.

