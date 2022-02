Júlia Pinheiro aproveitou o fim de semana para descansar ao calor da lareira de sua casa "num perfeito sábado de inverno".

Dias de descanso pedem roupa confortável e cara lavada, tal como mostra a mais recente fotografia partilhada pela apresentadora na sua conta oficial de Instagram.

"Hoje, faz frio. A serra está linda no recorte do céu azul. A casa cheira a lareira. É um perfeito sábado de inverno. Desejo-vos um ótimo fim de semana", lê-se na partilha do rosto das tardes da SIC.

