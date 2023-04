O mar é o melhor aliado de Salma Hayek quando precisa de "sentir-se renovada", como acabou por destacar numa nova publicação que fez na sua página de Instagram.

Aos 56 anos, a atriz voltou a impressionar ao exibir as curvas e dar nas vistas com o seu lado mais sensual e ousado enquanto mergulhava pelo oceano.

Veja na galeria as imagens que a atriz partilhou com os fãs e onde aparece em biquíni no meio do mar.

