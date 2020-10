Cláudia Raia é uma das vozes mais ativas sobre a emancipação da mulher e o culto ao amor próprio e foi neste sentido que voltou a falar aos seguidores através das redes sociais.

Na sua última publicação, a atriz brasileira, de 53 anos, voltou a mostrar-se na faceta mais atrevida e sensual e lembrou que as mulheres "podem [ser] o que quiserem".

"Como me sinto quando dizem que não tenho mais idade para usar determinada roupa, dizer e fazer determinada coisa ou comportar-me da forma que eu quiser me comportar. Como que me sinto quando olho para esta sociedade que coloca as mulheres em caixas, objetificadas e cristalizadas em padrões, sem respeitar os nossos desejos, corpos, manifestos e decisões. Como me sinto quando leio comentários disseminando ódio e ignorância. Por mais liberdade, igualdade e respeito. Mulherada, a gente pode o que a gente quiser, na idade que for", escreveu na legenda da publicação.

