Jennifer Lopez juntou-se ao leque de celebridades que se aventurou no universo da cosmética, com o lançamento da linha J.Lo Beauty, permitindo assim aos fãs chegar perto do 'segredo' da sua jovialidade. Este novo capítulo da vida profissional fora dos palcos ficou assinalado na nova edição da revista Elle norte-americana, onde a artista volta a dar nas vistas pela beleza e feminilidade.

O resultado final foi dado a conhecer esta quinta-feira nas redes sociais, e deixou os milhões de admiradores de J.Lo de queixo caído.

Os primeiros registos fotográficos mostram a cantora, de 51 anos, em ambientes distintos - em estúdio e no campo - e em minutos conquistaram centenas de milhares de gostos.

Confira na publicação abaixo.

