Depois das férias nas ilhas paradisíacas de Turcos e Caicos, onde exibiu a sua excelente forma física, Jennifer Lopez está de regresso à rotina e provou que a silhueta de sonho se conquista no ginásio.

De volta a Miami, a artista foi vista pelos paparazzi, como noticiou a revista Hello, a caminho de mais um treino e não passou despercebida ao usar uma máscara facial com as iniciais J.Lo.

Uma vez mais, a cantora, de 51 anos, deu sinais do seu foco e determinação.

