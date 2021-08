Não param as novidades sobre as férias de Cristina Ferreira. Depois de ter revelado que está ao lado de Ruben Rua nestes dias de descanso, a apresentadora mostrou novas fotos dos momentos de descontração a bordo do iate onde se encontra.

Em destaque está uma fotografia onde Cristina Ferreira se mostra em biquíni.

A imagem em questão prova que a apresentadora está aos 43 anos em excelente forma física.

Espreite a galeria para ver a imagem.

